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الاتحاد الأوروبى: جادون بشأن وقف تصدير السلاح إلى تركيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:28 م
الاتحاد الأوروبى: جادون بشأن وقف تصدير السلاح إلى تركيا موجرينى
كتب سمير حسنى

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أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى، عن قلها بشأن نشاط تركيا فى شرق المتوسط، والعدوان العسكرى ضد شمال شرق سوريا.

وقالت موجرينى، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن هناك التزاما قويا من الاتحاد الاوروبى ،  إزاء استقرار المنطقة، وهناك إدانة واضحة من الاتحاد الأوروبي للعدوان التركي على شمال سوريا.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبى ، عن قلقها البالغ حول احتمال عودة تنظيم داعش الإرهابى مرة أخرى بسبب العدوان العسكرى التركى على سوريا، قائلة:" يجب على تركيا ضمان عدم فتح المجال أمام تنظيم داعش الإرهابى لإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى.

وفيما يتعلق بقرار فرض حظر على تصدير السلاح إلى تركيا، قالت: جادون بشأن وقف السلاح الى تركيا، ولكن هناك التزاما واضح من الدول  الأعضاء بالالتزام بمواقف وطنية بشأن قضية فرض حظرعلى تصدير السلاح لتركيا ،على أساس مقتضيات القرارات الأخيرة وهذا يعنى أن هناك وقف لتصدير السلاح الى تركيا ، أما فرض الحظر الرسمى يجب أن يمرعبر آلية باتخاذ قرارات فورية على الصعيد الدولى . 

 


موجرينى

الاتحاد الاوروبي

تركيا

تصدير السلاح الى تركيا

العدوان التركي

سوريا

داعش

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