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الاتحاد الأوروبى: العدون التركى يضاعف معاناة السوريين ويعيق إمدادهم بالمساعدات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:50 م
الاتحاد الأوروبى: العدون التركى يضاعف معاناة السوريين ويعيق إمدادهم بالمساعدات العدوان التركي على سوريا
هند المغربى

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الاتحاد الأوروبى أعلن أن العملية التركية تضاعف معاناة المدنيين السوريين وتعيق إمدادهم بالمساعدات.

 

يذكر أن هايكس ماس وزير خارجية ألمانيا أعلن أن أوروبا كلها تقف ضد الحرب التركية فيما ذكر تقرير عن قناة العربية أن الدول الأوربية لم تلفتت لتهديد الرئيس التركى رجب أردوغان بفتح البوابات التركية لملايين اللاجئين للعبور إلى أوروبا واتخذت موقفا حاسما إزاء الهجوم على سوريا لتكون الصفقات العسكرية السلاح الذى أشهرته فى وجهه الرئيس التركي

 

وقد أعلنت فرنسا تعليق أى مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها فى إطار الهجوم على سوريا، واعتبرت أن الهجوم التركى على سوريا يلحق ضررا بأمن أروبا ويهدد جهود التحالف ضد داعش.

 

ولفت التقرير، إلى أن ألمانيا اتخذت قرارا مماثلا بحظر تصدير السلاح إلى تركيا وفى السياق ذاته أعلنت هولندا تعليق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا، وعلى نطاق أوروبى أوسع تم الإعلان بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى سوف ينسقون مواقفهم خلال الاجتماع المقرر عقده غدا الاثنين .

 

فيما أعرب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا عن قلقه العميق إزاء العمليات العسكرية لتركيا فى سوريا، مؤكدا على أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العمليات العسكرية التركية وأنه عرض على أردوغان رعاية مفاوضات بين تركيا والأكراد والتى لم يتم قبولها من الرئيس التركى الذى اعتبر الجامعات الكردية جماعات ارهابية تهدد أمن بلاده.


الاتحاد الاوربي

سوريا

العدوان التركي

تركيا

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