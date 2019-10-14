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اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص
اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 123 منه على أن عقد العمل ينتهى بوفاة العامل طبقا للقواعد القانونية المقررة.

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل وانقضاء علاقة العمل بين الطرفين فى الباب السابع من القانون، وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. 

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.( مادة 104 ) من القانون.

كما نص القانون على أنه إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.


قانون العمل

انقضاء علاقة العمل

حقوق العامل اذا توفى فى الخدمة

كيفية انهاء علاقة العمل

اليوم السابع بلس

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