إنهيار جزئى بمنزل بطما وهبوط وتصدع بمنزلين آخرين بالمراغة سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، حدوث إنهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين دون حدوث إصابات بين قاطنيه، بينما شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حدوث هبوط أرضى بمنزلين بعمق 2 متر أحدهما غير مأهول بالسكان.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، يفيد بأنهيار جزء من منزل بدائرة المركز، وبالفحص تبين إنهيار الجزء الخلفى من منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين على مساحة 150 متر، ملك "خلف ع ك ع" ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان " دون حدوث إصابات "

وبسؤال شقيق مالك المنزل المدعو "عجلان ع ك ع" 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وجاء البلاغ الثانى من نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بحدوث هبوط أرضى بمنزلين بناحية شندويل البلد دائرة مركز المراغة، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث هبوط أرضى بمنزلين "بعمق حوالى 2 سم" ملك كلاً من "عبد المنعم ا م ح" 56 سنة فلاح مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر والأسمت على مساحة 175 متر غير مأهول بالسكان.

ومنزل "سيد ا ا ش" 70 سنة بالمعاش مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب الأحمر والخرسانه على مساحة 100 متر يقطنه وأسرته، مما أدى لحدوث بعض التصدعات بالمنزلين "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وعللا ذلك بسبب تسرب المياه أسفل المنزلين نتيجة كسر ماسورة مياه، بجوار المنزلين، وتم إخلاء المنزل الثانى من قاطنية وعمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لإتخاذ اللازم.