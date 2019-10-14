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إدانات دولية للعدوان التركى على سوريا..رسالة قادة العالم للاحتلال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:02 م
إدانات دولية للعدوان التركى على سوريا..رسالة قادة العالم للاحتلال العدوان التركى على سوريا
كتب مصطفى عنبر

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توالت ردود الأفعال الدولية المنددة والرافضة للعدوان التركى على الجمهورية العربية السوية، والتى بدأت الأربعاء الماضى ، ومن أهم هذه الإدانات ..

- الاتحاد الأوروبى أعلن أن العملية التركية تضاعف معاناة المدنيين السوريين وتعيق إمدادهم بالمساعدات.

- أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجرينى، عن قلها بشأن نشاط تركيا فى شرق المتوسط، والعدوان العسكرى ضد شمال شرق سوريا.

- أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، أنهم يعملون لاتخاذ تدابير ضد تركيا تتمثل فى حظر توريد السلاح الأوروبى لها.

- أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أن حكومة بلاده ستصدر مرسوماً يقضى بـ"حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا"، على خلفية استمرار الأخيرة فى عمليتها العسكرية شمال شرقى سوريا.

- أعلنت فرنسا تعليق أى مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها فى إطار الهجوم على سوريا، واعتبرت أن الهجوم التركى على سوريا يلحق ضررا بأمن أروبا ويهدد جهود التحالف ضد داعش.

- ألمانيا اتخذت قرارا بحظر تصدير السلاح إلى تركيا.

- أعلنت هولندا تعليق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا.

- أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أن بلاده لا يمكنها تأييد العمليات العسكرية التركية.

- أعلنت إسبانيا والنمسا وبلجيكا فرض حظر سلاح على تركيا بسبب هجومها على سوريا.

- أكد أمين عام حلف شمال الأطلسى" الناتو" ينس ستولتنبرج، أن العدوان التركى على سوريا يهدد بمزيد من التصعيد فى المنطقة.

- أكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، دعم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا.

- قال يورى أوشاكوف المعاون فى الكرملين، إن توغل تركيا العسكرى فى شمال سوريا ليس متوافقا "تماما" مع وحدة الأراضى السورية.

- قال السناتور الجمهورى لينزي جراهام، إنه تحدث مع نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب، بشأن الهجوم التركي على شمال سوريا وإنها أيدت اقتراح من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة.

- أكدت استراليا أن تركيا وحدها هى المسئولة عن هروب مقاتلى داعش من السجون فى سوريا، وتتحمل مسئولية الكارثة الإنسانية التى تحدث نتيجة لعدوانها على شمال البلاد.

- أكد وزير الدفاع الامريكى مارك إسبر، إن وجود القوات الأمريكية قرب الحدود بين تركيا وسوريا لم يكن ليمنع توغل الأتراك في الأراضي السورية، مضيفا: "لن نخوض حربا ضد تركيا".


تركيا

سوريا

العدوان التركى على سوريا

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

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