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إحالة تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية فى مدينة نصر لمحكمة الجنح

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:23 م
إحالة تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية فى مدينة نصر لمحكمة الجنح محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بورود معلومات مفادها أن كل من "أحمد .س"، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم 3018 لسنة 2015م جنح الشروق "سرقة "، و"محمد.ا"، 36 سنة، عاطل، و"إسلام .م"، 28 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 9 قضايا أخرهم 3018 لسنة 2015 الشروق "سرقة "، و"أمير.ع"، 27 سنة، عاطل، و"كريم .ع"، 29 سنة، عاطل "شقيق الثالث"، و"كريم.ا"، 28 سنة، عاطل مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 4844 لسنة 2019 جنح بدر "سرقة مسكن" يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب) باستخدام أجنة حديدية.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس، وبحوزته الأول سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم و 5 طلقات من ذات العيار"، أجنة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عملائهم " سيئ النية" كل من "إبراهيم. ص"، 32 سنة، سائق، و"رومانى .ع"، 61 سنة، صاحب محل للمشغولات الذهبية، و"جلال.م"، 58 سنة، عاطل، و"نصره .ف"، 59 سنة، بدون عمل، وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات لدى عملاء اخرين " جارى تحديدهم وضبطهم "، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى العمل على ضبط باقى المسروقات، وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

 


مدينة نصر

سرقة الشقق فى مدينة نصر

قسم مدينة نصر

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