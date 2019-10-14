أمن الإسكندرية يضبط 4 أطنان بلاستيك مجهول المصدر داخل مصنع

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 4 أطنان "كسر بلاستيك" من المخلفات سابقة الاستخدام و1500 متر مواسير بلاستيك غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص بمنطقة برج العرب. وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواسير الكهربائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بحيازة كميات كبيرة من المواسير البلاستيك مجهول المصدر تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 4 أطنان "كسر بلاستيك" سابقة الاستخدام من المخلفات و"1500 متر" مواسير بلاستيكية كهربائية مجهولة المصدر. تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.‎