" أمن أسيوط " يضبط عامل بحوزته 57 قطعة أثر متنوعة بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط ، بإشراف العميد أحمد رفعت، مفتش المنطقة من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لحيازته 57 قطعة أثرية متنوعة كان يحاول عرضها للبيع على المواطنين.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام "سعيد . س. ب . أ" 48 سنة بحيازة بعض القطع الأثرية وقيامه بعرضها للبيع بداخل مسكنه بمركز القوصية أسيوط مقابل مبالغ مالية كبيرة.



المتهم

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت، مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الاثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط.

قام مفتش مباحث المنطقة ورئيس مباحث الأثار بأسيوط بإستهداف مسكن المتحرى وتم ضبط " سعيد . س. ب . أ 48 سنة " عامل داخل مسكنه و 57 قطعة أثرية عبارة عن 5 تماثيل من الحجر الجيرى بطول 12 سم ترجع للعصر اليونانى الرومانى و4 تماثيل من الفخار مختلفة الأحجام عليها رسومات وزخارف و48 قطعة عملة برونزية مختلفة الانواع ترجع للعصر اليونانى الرومانى.



جانب من المضبوطات

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحرى أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأنه كان يقوم بعرضها للبيع بقصد الحصول على مبالغ مالية كبيرة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 6151 إدارى مركز القوصية وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.