أعراض الهربس عند الأطفال عديدة وأبرزها البثور

كتبت فاطمة خليل

مع دخول الطلبة المدارس تنتشر عدوى فيروس "الهربس البسيط" وهو عبارة عن قرح فى الفم تنتقل بالعدوى من طفل لآخر، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض الهربس، وفقاً لموقع healthychildren.



اعراض الهربس

ما هو الهربس أو قرح البرد



تبدأ قروح البرد (وتسمى أيضًا بثور الحمى أو الهربس الفموي) بظهور تقرحات صغيرة حول الشفاه والفم، كما تظهر أحيانًا على الذقن والخدين والأنف أيضاً، وبعد بضعة أيام، تصبح الفقاعات عادة اهدأ، ثم تشكل قشرة وتشفى تمامًا فى فترة من أسبوع إلى أسبوعين.

وعلى الرغم من اسمها فإن قرح البرد أو الهربس لا علاقة لها بنزلات البرد، وفي الأطفال عادةً ما تكون قرح البرد ناجمة عن نوع فيروس الهربس البسيط (HSV-1).

يتعرض معظم الأطفال لأول مرة إلى فيروس الهربس البسيط فى عمر ما بين سنة و 5 سنوات كما قد يصابون به أيضاً فى أى عمر.

طرق العدوى بفيروس الهربس بين الأطفال



الهربس معدي للغاية، ويمكن أن تنتشر عن طريق اللعاب، أو تلامس الجلد مع الجلد مع شخص مصاب بالفيروس.



أعراض الهربس عند الأطفال

أعراض الهربس



عندما يصاب الطفل بفيروس الهربس البسيط للمرة الأولى تنتشر البثور غالبًا خارج الشفاه إلى الفم واللثة.

- قد يصاب الطفل أيضًا بحمى وتورم فى الغدد اللمفاوية والتهاب الحلق والتهيج وسيلان اللعاب.

-يمكن أن تحدث هذه الأعراض بعد يومين إلى 12 يومًا من التعرض لفيروس الهربس البسيط.

- في بعض الأحيان تكون الأعراض خفيفة للغاية ، على الرغم من أن الآباء قد لا يلاحظون أيًا منها.

مضاعفات الهربس



-يمكن أن ينتشر الهربس من المكان المصاب إلى العينين، مما قد يؤدي إلى التهاب القرنية، وعادة ما تلتئم العدوى دون الإضرار بالعين، لكن العدوى الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تندب القرنية أو العمى.

-فيروس الهربس البسيط خطير بشكل خاص على الأطفال دون سن 6 أشهر، يجب أن يتوخى الآباء أو الأقارب المصابون بقرح البرد بشكل خاص عدم تقبيل الأطفال - حيث أن أجهزة المناعة لديهم لم تتطور بشكل جيد إلا بعد عمر 6 أشهر تقريبًا.