6 أسباب لا تعرفها وراء شعورك بالألم فى الجسم

كتبت فاطمة خليل

كثير من الناس يستيقظ وهو يشعر بالألم فى جميع الجسم، وفى بعض الأحيان لا يعرف السبب، وهناك أسباب مرضية دائمة تسبب الألم المزمن، بينما توجد أسباب عرضية تحدث بسبب برودة الطقس على سبيل المثال، وإليك مجموعة من الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الجسم، وفقا لموقع doctor.



أسباب ألم الجسم 1- نزلات البرد وألم العظام من أعراض نزلات البرد سيلان الأنف، وقد تبدأ فى تجربة الأوجاع بجسمك أثناء تعافيك، وقد تبدأ فى الشعور بالتيبس والألم في عظامك. 2- الأنفلونزا وآلام الجسم تشمل أعراض الأنفلونزا الحمى والإرهاق والضعف والصداع والتهاب الحلق والأنف المسدود والقشعريرة والأوجاع، يُعتقد أن آلام العضلات ناتجة عن المواد الكيميائية الطبيعية الصادرة عن جسمك، لمساعدة خلايا الدم البيضاء على مقاومة العدوى، لذلك فإن الأوجاع وألم الجسم غالباً ما تكون علامة على أن جسمك يعمل لمكافحة الأنفلونزا.

3- الطقس البارد وآلام الجسم قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل من ألم وتصلب متزايد فى العظام خلال الأشهر الباردة، قد يكون ذلك بسبب الضغط الجوى المنخفض يكون له تأثير على المفاصل، أو أنه يشجع الالتهاب ، مما يجعل حركة المفصل أكثر إيلامًا، بالإضافة إلى ذلك، أثناء الطقس البارد، يركز الجسم على الدورة الدموية حول القلب والأعضاء الرئيسية، بعيدًا عن العضلات والمفاصل ونتيجة لذلك، قد تبدو المفاصل أقل مرونة. 4- نقص التغذية وأوجاع الجسم هناك عدد من الهياكل في المفصل - بما في ذلك العظام والغضاريف والأربطة والأوتار والكولاجين - والتي تحتاج إلى مصدر جيد للعناصر الغذائية للحفاظ على صحتنا.

العناصر الغذائية الرئيسية لصحة المفاصل تشمل فيتامين (د) وفيتامين (سي) والكالسيوم، ويجب زيادة الأطعمة مثل البروكلي والسبانخ والثوم والفلفل واللوز واللفت والطماطم وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الالتهابات، مثل الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.