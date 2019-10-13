21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول خلال الربع الأول من العام الحالى

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى 2019/2020 شهدت ارتفاعاً فى معدلات التنفيذ خلال الربع الأول من العام مقارنة بالمخطط تنفيذه بذات الفترة خاصة فى المناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة .

وأوضحت الوزارة، أن مبادرة وزارة البترول التى أطلقتها العام الماضى لتقسيط تكلفة توصيل الغاز بدون مقدم أو فوائد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم ساهمت بشكل إيجابى فى زيادة معدل اقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم واحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.

وجاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل وكوقود للسيارات على مستوى الجمهورية، واستعراض نتائج الأعمال التى تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى والمخطط تنفيذه خلال العام فى أنشطة توصيل الغاز.

وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 306 ألف عميل منذ بداية شهر يوليه وحتى نهاية سبتمبر 2019 بنسبة تنفيذ 102% مقارنة بالمخطط ، وتم تدفيع الغاز الطبيعى إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة وهى عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية وكفر غنيم وقرية شنديد بمحافظة البحيرة ومناطق عرب أبو ساعد، الشوبك الشرقى والمنيا بمحافظة الجيزة، ومدينة القرين ومركز الابراهيمية وقرية الحلاوات بمدينة الابراهيمية وقرى (المهدية، صبيح، زرزمون، العدوة والشيخ مسلمى) بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمحافظة الدقهلية وقرية كفر الشيخ إبراهيم وقرية ميت الوسطى بمحافظة المنوفية وقرية ميت أبو راضى وقرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.

كما أشار التقرير إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام الحالى إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، حيث تم تدفيع الغاز فعلياً إلى 21 منطقة وباقى 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، هذا بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.

أعلى معدل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط.

وفى إطار متابعة خطط وبرامج عمل وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف وآمن واقتصادى فى السيارات، أشار التقرير إلى أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة فى معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، لتصل أعداد السيارات المحولة خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 4613 سيارة، وهو أعلى معدل تحويل منذ بدء النشاط مما يمثل ترجمة فعلية لنجاح الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الوزارة لتشجيع وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته المرتفعة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار .