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12 طريقة لإخراج الرموش العالقة فى العين دون إحداث ضرر بها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:30 م
12 طريقة لإخراج الرموش العالقة فى العين دون إحداث ضرر بها الرموش
كتبت هند عادل

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الرموش هى الشعر القصير الذى ينمو فى نهاية جفون العين، ودوره الأساسى هو حماية العينين من الغبار، كما تساعد الغدد الموجودة في قاعدة الرموش أيضًا على تليين العينين، وقد يسقط الرموش داخل العين وتصبح عالقة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

عندما يحدث هذا قد تشعر بالغضب أو الحكة تحت الجفن، وقد تكون لديك الرغبة فى فرك عينيك مما يؤذى العين بشدة، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

 

إذا كان لديك رمش فى عينيك، فحاول أن تظل هادئًا واتبع بعض الإرشادات حتى لا تؤذى عينيك وهى:

لإزالة رمش من عينك بأمان اتبع الخطوات التالية:

- قبل أن تفعل أي شيء اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون وجففهما بمنشفة.

- قم بإزالة أي عدسات لاصقة إذا كانت لديك.

- تواجه المرآة جرّ بلطف على الجلد فوق عظمة الحاجب والجلد أسفل عينيك.

- ابحث بعناية للحظة ومعرفة ما إذا كان بإمكانك رؤية جفن العين يتجول فى عينيك.

- من دون فرك عينيك خذ نفسًا عميقًا وامض عدة مرات لترى ما إذا كانت دموعك الطبيعية ستغسل رمشًا بمفردها.

- إذا شعرت أن الرموش خلف جفنك العلوى فقم بسحب جفنك العلوي للأمام بلطف نحو الجفن السفلي.

- انظر إلى الأعلى ثم إلى يسارك، ثم إلى يمينك، ثم إلى أسفل، كرر هذه العملية لمحاولة تحريك رمش نحو مركز عينيك.

- استخدم قطعة قطن مبللة لمحاولة الاستيلاء على جفن العين برفق إذا رأيت ينجرف نحو أسفل أو أسفل الجفن قم بذلك فقط إذا كان الرموش على الجزء الأبيض من العين أو الجفن.

- جرّب الدموع الاصطناعية أو محلول ملحي لطرد الرمش.

- إذا لم تنجح أى من الخطوات المذكورة أعلاه أملأ كوب بالماء الفاتر المصفى.

- اخفض عينيك نحو الكوب وحاول شطف رمش خارج.

- كملاذ أخير قد تحاول الاستحمام وتوجيه تيار لطيف من المياه نحو عينيك.


الرموش

العينين

اسعافات اوليه

سقوط رمش فى العين

اخراج رمش من العين

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