"يلا أونلاين" يخصص حلقة اليوم لتأبين الراحل طارق كامل

كتب حسن رمضان

قرر فريق برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر محطة نغم إف إم، تخصيص حلقة اليوم الأحد لتأبين الراحل طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق الذي وافته المنية قبل أيام قليلة.

وسوف يتطرق البرنامج للحديث عن إسهامات الراحل طارق كامل ودوره الكبير في دخول الإنترنت لمصر، ونشر أجهزة الكمبيوتر بجميع المنازل المصرية.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي ودنيا صلاح عبدالله، ويذاع يومي الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية WE وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصري لمحطات راديو النيل.