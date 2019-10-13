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وزير مالية الكويت يرفض تقديرات أولية للميزانية بسبب ضخامتها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:10 م
وزير مالية الكويت يرفض تقديرات أولية للميزانية بسبب ضخامتها الكويت
رويترز

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أعلن وزير المالية الكويتى اليوم الأحد رفضه اعتماد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التى تبدأ فى أول ابريل 2020 بسبب ضخامتها حيث بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).

ونقل بيان للوزارة عن الوزير نايف الحجرف قوله أمام ملتقى المالية العامة بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد الميزانية "التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم فى تعزيز التوازن المالى للميزانية".

وأضاف "على الجميع أن يعى دوره فى الحد من الهدر فى المصروفات مراعين فى ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشى للمواطن والإنفاق الرأسمالى على المشاريع التنموية".

,تسعى الحكومة منذ 2014، مدفوعة بهبوط أسعار النفط، إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى تضمن تقليصا للمزايا المقدمة للمواطنين وتخفيضا للدعم عن عدد من السلع والخدمات، لكن تلك الجهود تراجعت كثيرا بعد انتخاب البرلمان الحالى فى نوفمبر تشرين الثانى 2016.

ويعارض كثير من النواب الإجراءات التقشفية ويرون أن على الحكومة أن تطبقها على نفسها أولا بوقف ما يصفونه بهدر المال العام.

وقال الحجرف فى كلمته "على جميع الجهات تقديم موازنة واقعية وتحديد احتياجاتها وفقا لنتائج الحساب الختامى الأخير وإلا سيتم تفعيل أدواتنا بوضع التقديرات نيابة عنكم".

وفى يناير، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات 22.5 مليار دينار فى السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطى الأجيال القادمة.


أسعار النفط

وزارة المالية الكويتية

رويترز

النفط

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