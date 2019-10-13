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وزير الإسكان يزور مدرسة النيل المصرية بالشروق

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:59 م
وزير الإسكان يزور مدرسة النيل المصرية بالشروق مدارس النيل المصرية
كتب محمود طه حسين

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نشرت الصفحة الرسمية لمدارس النيل المصرية الحكومية، زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدرسة النيل المصرية بالشروق، برفقة عدد من قيادات الوزارة وحضور مسئولى مؤسسة مصر للإدارة التعليمية لتطبيق نظام النيل التعليمى.

وتفقد الوزير المدرسة التي بنيت على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع طبقا للمواصفات القياسية العالمية بتصميم عصري، وتضم 56 فصل وملاعب نجيلة خضراء وترتان، بجانب مبنى حضانة منفصل تماما على مساحة 1500 متر مربع بمشتملاته.

وحرص وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التوقيع في سجل الزوار، قائلا: "تشرفت  بزيارة مدرسة النيل المصرية بمدينة الشروق وشاهدت عملا مميزا وأتمنى مزيد من التوفيق في العام الدراسي الجديد".

وقدم المسئولون عن مدارس النيل شرحا عن نظام النيل التعليمى الذى يعتمد على تأسيس نموذج للتعليم ذو صبغة دولية في مصر لأبناء الطبقة المتوسطة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية فى الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج التعليمية.

كما تحرص إدارة مدارس النيل المصرية على إتمام العملية التعليمية بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الحرص على انتقاء المعلمين وفقا لمعايير الأخلاق المهنية ومن ذوى المهارات والمعرفة على تنمية مهاراتهم المهنية.

ونجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين في افتتاح 9 مدارس جديدة فروع ( السادات بالمنوفية، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد فى الجيزة ).

جدير بالذكر أنه تم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومى 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصندوق تحيا مصر .


التربية والتعليم

مدارس النيل

مدارس مؤسسة للإدارة التعليمية

اخبار التعليم

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