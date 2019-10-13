نقابة الأطباء: إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى غدا

كتبت آية دعبس

تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، النتائج النهائية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، ظهر غد الإثنين، التى ستتضمن إعلان النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

كانت المؤشرات النهائية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، قد أوضحت فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه، وعلى مقاعد فوق السن، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، فاز كلا من: الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، ومقاعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، فاز كلا من: الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة.