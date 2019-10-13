نجل جو بايدن يعلن تفاصيل عمله بعد مساعى ترامب للتحقيق معه

(رويترز)

أصدر هنتر بايدن نجل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق، بيانا عن طريق محاميه، اليوم الأحد، شرح فيه تفاصيل العمل الذى كان يؤديه فى أوكرانيا والصين، وكان محل انتقادات شديدة من الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.

وقال البيان، إن بايدن الإبن ينوى الاستقالة فى 31 أكتوبر من مجلس إدارة شركة صينية كانت هدفا للانتقادات.

وكان ترامب، أكد دون دليل أن هنتر متورط فى فساد فى البلدين، وأنه استطاع الإفلات من المحاسبة بفضل والده الذى يعد الآن المنافس الرئيسى لترامب فى الانتخابات التمهيدية، لاختيار مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة.

وقال المحامى جورج مسيرس فى البيان، إن هنتر اضطلع بهذه الأنشطة التجارية بمعزل عن والده و"لم يعتقد أن من المناسب بحث هذه الأمور مع والده، ولم يحدث أن بحثها معه".

وأضاف هنتر، "كان يدرك على الدوام أن والده سيسترشد بالكامل، وبشكل لا لبس فيه بالسياسة الأمريكية الراسخة بغض النظر عن آثارها على مصالح هنتر المهنية".