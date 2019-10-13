سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ميركل تدعو الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:07 م
ميركل تدعو الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا ميركل
هند المغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية فى خبرعاجل لها، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعو الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا

وكان تقرير سابق قد ذكر أن القصف التركي المتواصل على مواقع للقوات الكردية شمالي سوريا تسبب في فرار عدد من العائلات التي ينتمي أفرادها إلى تنظيم داعش المتشدد، وفق ما ذكر مسؤولون أكراد الأحد.

وقال المسؤولون، إن الهجوم التركي بدأ يقترب من مخيم للنازحين شمالي سوريا، يضم الآلاف من أفراد عائلات مسلحي تنظيم داعش مشيرين إلى أن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، أن القصف القريب من مخيم عين عيسى إلى الشمال من مدينة الرقة "يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية عبر الحدود ضد وحدات حماية العب الكردية السورية، التي تعتبرها جماعة إرهابية موالية لمسحلين أكراد على أراضيها.

 

 


سوريا

العدوان التركي

ميركل

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جيش الاحتلال التركى يتخبط شمال شرق سوريا.. مقتل 78 تركيا ومسلحين داعمين له خلال 24 ساعة.. سوريا الديمقراطية تعلن استشهاد 31 مقاتل فى مجزرة "عثمانية" بشعة ضد المدنيين.. وقوات أردوغان ساعدت فى هروب 785 داعشى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 م

"سوريا الديمقراطية": تركيا تعطى الفرصة لـ "داعش" لإعادة تكوين نفسه

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:57 م

مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى لمحاسبة أردوغان ووزرائه بسبب العملية العسكرية فى سوريا.. جمهوريون يطالبون بفرض عقوبات فورية على تركيا.. وأعضاء بـ"النواب الأمريكى" يسعون لحماية الأكراد من بطش السفاح التركى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:00 م

الجارالله: تدخل تركيا الدموى ومجازرها فى سوريا لن يلغى الحقوق الكردية المعترف بها عالميا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة