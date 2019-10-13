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" موسم الرياض" إقبال جماهيرى كثيف على فعاليات المعرض

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:50 م
" موسم الرياض" إقبال جماهيرى كثيف على فعاليات المعرض موسم الرياض
كتب : أحمد علوى

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شهد معرض "موسم الرياض"، إقبال كثيف للغاية فى أسبوعه الأول ، من جميع الأعمار .

كما فاق عدد حضور معرض الصقور والصيد السعودي التوقعات في واجھة الرياض على طريق المطار، إذ تم تسجيل فى اليوم الأول فقط دخول أكثر من 70 ألف زائر للمعرض الذى اعتبره الزوار حدث  فريداً من نوعه لهواة الصقور والصيد والتخييم والرحلات البرية، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء القادم.

وتتنوع هذه الفعاليات ما بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، و معارض الماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن ، ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع، وهي كالتالي:

 

الرياض بوليفارد

واجهة الرياض

 معرض الرياض للسيارات

 رياض ونتر وندرلاند

 ملاعب الرياض

 الحي الدبلوماسي

 المربع

 الملز

 وادي نمار

 نبض الرياض

 رياض سفاري

رياض صحارى

 


السعودية

موسم الرياض

فعاليات موسم الرياض

اخبار عرب

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