مظلة إسبانية تتعرض لحادث بعرض عسكرى بحضور الملك باحتفالات العيد القومى

تعرض مظلى يحمل علم إسبانيا لحادث محرج خلال العرض العسكرى بإسبانيا، أمام الملك فليبى السادس والملكة ليتيزيا، اثناء الاحتفالات بالعيد القومى لإسبانيا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المظلى لويس فيرناندو، معروف بخبرته الواسعة فى القفزات إلا أنه تعرض لموقف محرج أمام ملك إسبانيا ومئات الحاضرين بعد اشتباكه مع عمود إنارة وأصبح يتأرجح يمينا ويسارا، وتعالت صرخات الرعب وسط الحاضرين.

وقال فيرناندو، إن حبال المظلة تشابكت مع بعضها حول عمود الإنارة وهو ما تسبب فى هذا الحادث"، وبعد تحريره وجه الملك فيليبى له كلمات لتهدئته.

وكتب بيدرو سانتشيز رئيس الحكومة الإسبانية بالإنابة على تويتر: "يسعدنا كل شئ فى احتفالات العيد القومى، ووقع حادث بسيط وبفضل أفراد القوات المسلحة وقوات أمن الدولة والهيئات تم السيطرة عليها".