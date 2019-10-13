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مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الثالثة من صفقة إيرباص الأسبوع المقبل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:23 م
مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الثالثة من صفقة إيرباص الأسبوع المقبل طائرة إيرباص الجديدة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولى، الأسبوع المقبل، الطائرة الثالثة لمصر للطيران من طراز ايرباص A220-300، قادمة من كيبيك بكندا، وذلك فى إطار خطة مصر للطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

 

قالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفد من الشركة والذى يضم عددا من المهندسين والفنيين المكلف باستلام الطائرة، سيقوم خلال الأسبوع الجارى، بإنهاء إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا، ووصولها إلى مطار القاهرة الأسبوع المقبل.

 

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا فى درجة رجال الأعمال و125 فى الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

 

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية فى استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

 

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهى أداء الطائرات ذات الممر الواحد التى تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التى تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذى يُقدر بحوالى 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

 

جدير بالذكر أن اسطول مصر للطيران الحالى يضم 15طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز A320neo خلال الفترة المقبلة.

 


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طراز ايرباص

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