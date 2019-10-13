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مصرع وإصابة 19 شخصا إثر انفجار بمطعم شرقى الصين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:24 م
مصرع وإصابة 19 شخصا إثر انفجار بمطعم شرقى الصين انفجار مطعم-صورة ارشيفية
أ ش أ

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لقي تسعة أشخاص حتفهم، فيما أُصيب 10 آخرون جراء انفجار في مطعم بمدينة (ووشي) التابعة لمحافظة (جيانجسو) الساحلية شرقي الصين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ، الأحد ، أن تسرب غاز أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن تدمير المطعم وألحق أضرارًا بالمتاجر المجاورة بالمنطقة، وتم الدفع بـ 200 من عمال الإنقاذ للموقع، مضيفة أن المصابين في حالة صحية مستقرة.

ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن جسرًا قد انهار الأسبوع الماضي بالمدينة ذاتها، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص داخل سيارة، كما أشارت إلى أن محافظة (جيانجسو) شهدت وقوع انفجار كيميائي ضخم في شهر مارس الماضي، حيث لقي على إثره نحو 80 شخصًا حتفهم في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.

 

 


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