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مصرع فلاح سقط من الطابق الثاني بالفيوم

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:50 م
مصرع فلاح سقط من الطابق الثاني بالفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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لقى فلاح من قرية منشأة فيصل بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سلم خشبى بالطابق الثانى بمنزله.

 

وتلقى اللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "شعبان واعر.ع" (53 سنة-فلاح)، ومقيم بمنشأة فيصل، "جثة هامدة"، إدعاء سقوط من علو.

 

وانتقلت قوة من مباحث مركز إطسا، الى مكان الحادث، وبسؤال شقيق المتوفى، وآخر من أقاربه، قررا أنه أثناء صعود المتوفى الطابق الثانى من أعلى سلم خشبى، زلت قدمه، ما أدى لسقوطه أرضا وحدوث إصابته وتوفى فى الحال، ولم يتهما أحد أو يشتبها فى الواقعة جنائيا.

 

وذكر تقرير مفتش الصحة أنه بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وتبين وجود سحجات بمنتصف الظهر، وأن سبب الوفاة هو نزيف بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7475 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية أمن الفيوم

مستشفي الفيوم العام

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