مصرع شخص فى حادث تصادم بسيارة نقل بالدقهلية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره، مصرعه فى حادث سير على طريق بلقاس / جمصة، نتيجة اصطدام سيارة نقل به أثناء عبور الطريق .

تلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز بلقاس بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل تحمل لوحات معدنية برقم ( 2637 م. ي. س منوفية ) بالمواطن عبد الحق جمال عبد الحق ، 17 عاما ، طالب ، مقيم بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس ، على طريق بلقاس / جمصة أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته .

وتم إيداع جثة المتوفى بثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بتفاصيل الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .