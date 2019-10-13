الرئيسية أخبار عالمية مصادر: إطلاق قذائف مورتر على مطار مقديشو الدولى الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:42 م قذائف - صورة أرشيفية (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مصدر دبلوماسى، إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف "مورتر" استهدفت مطار مقديشو الدولى، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. ويضم المطار، مجمعا لعدد من السفارات، إلى جانب مقار بعثتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى. وأكد مصدر بالأمم المتحدة فى مقديشو الهجوم، لكن لم يتسن له تحديد عدد المصابين. الصومال مطار مقديشو الدولى الامم المتحده الاتحاد الافريقى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مقتل 10 عناصر من الشرطة الكينية فى انفجار قنبلة قرب الحدود مع الصومال السبت، 12 أكتوبر 2019 10:21 م ألمانيا تزيد دعمها المالى للصومال بقيمة 73 مليون دولار خلال عامين الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:55 م أفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالصومال وجزر القمر تنظم ندوات توعوية السبت، 05 أكتوبر 2019 02:28 م منظمة التعاون الإسلامى: السعودية تمول معظم مشاريعنا الإنسانية فى الصومال الخميس، 03 أكتوبر 2019 05:07 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون" الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال" السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019 الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة المزيد من Trending Plus
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