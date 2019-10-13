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مصادر: إطلاق قذائف مورتر على مطار مقديشو الدولى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:42 م
مصادر: إطلاق قذائف مورتر على مطار مقديشو الدولى قذائف - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مصدر دبلوماسى، إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف "مورتر" استهدفت مطار مقديشو الدولى، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
 
ويضم المطار، مجمعا لعدد من السفارات، إلى جانب مقار بعثتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.
 
وأكد مصدر بالأمم المتحدة فى مقديشو الهجوم، لكن لم يتسن له تحديد عدد المصابين.
 

الصومال

مطار مقديشو الدولى

الامم المتحده

الاتحاد الافريقى

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