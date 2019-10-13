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مدينة طيبة الجديدة تعلن بيع 11 محل تجارى بالمزاد العلنى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:31 ص
مدينة طيبة الجديدة تعلن بيع 11 محل تجارى بالمزاد العلنى فعاليات المزاد
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة شمالى محافظة الأقصر، أنه تم بيع 11 محل تجارى من أصل 13 محل وصيدلية بجلسة المزاد العلنى، والتى أقيمت منذ أيام بمقر جهاز المدينة، لخدمة حركة الإستثمار بالمحافظة وتشجيع فتح أبواب أنشطة تجارية جديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة – فى بيان صحفى - أن سعر المتر بلغ 26000 جنيه مصرى، وبلغت إجمالى القيمة البيعية 10.5مليون جنيه، مضيفاً أن المحال التجارية تتراوح مساحتها 15 وحتى 29 متر مربع، كاملة المرافق وبها خدمات متوفرة ومسطحات خضراء.

وكان قد كشف المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة شمالى الأقصر، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ النادى الإجتماعى بمساحة 13 فدان مكون من 3 طوابق،ويتكون من صالة ألعاب ومبنى النادى الأجتماعى ويشمل قاعات أفراح وصالونات وملعب كرة قدم قانونى ومدرجات تسع لـ5 الآف متفرج ، وملعب خماسى وحمام سباحة بمقاسات أوليمبية ، وحمام سباحة أخر مخصص للأطفال ومسجد بسعة 150 مصلى و2 ملعب تنس وأماكن أنتظار سيارات ومسطحات خضراء، مضيفاً أنه تم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ مبنى المرور على مساحة 9 فدان، مؤكدا على أنه جارى تشغيل عدد 2 أتوبيس لخدمة أهالى المدينة.

كما تم فتح باب الحجز لتخصيص قطع أراضى بالمدينة بمساحات متنوعة تصلح للأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية من ملاهى ودور مناسبات ونوادى اجتماعية ومدارس وجامعات خاصة، وكذلك ورش للشباب ومخازن وفنادق وأراضى سكنية للمستثمر الصغير وكمباوند سكنى على أن يتقدم الراغبين فى الحجز للجهاز مباشرة.

 

 


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