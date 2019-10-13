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مدير مستشفى الأقصر الدولى: فحصنا 267 مواطنا بقافلة لدعم المناطق النائية بالقصير

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص
مدير مستشفى الأقصر الدولى: فحصنا 267 مواطنا بقافلة لدعم المناطق النائية بالقصير فحص أهالى مدينة القصير بالمجان
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، بأنه جرى تنظيم قافلة طبية فى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك للكشف ومناظرة بعض الحالات المرضية بمدينة القصير، للمساهمة فى الرعاية بالمرضى بالمحافظات النائية وتخفيفًا لهم من مشقة السفر لأهالى القصير.

وأضاف مدير عام مستشفى الأقصر الدولى لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال القافلة بمدينة القصير فحص 267 مواطنا فى مختلف التخصصات، حيث قام الدكتور عرفة الهوارى أخصائى العظام بمستشفى الأقصر الدولى بمناظرة 87 مريضا وتم تحويل عدد من الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى "تغيير مفاصل-مناظير"، كما قام الدكتور علاء حشمت استشارى الباطنة بمناظرة عدد من المرضى، وطلب فحوصات وإشاعات، كما تم مناظرة عدد من حالات العيوب الخلفية بالكلى.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربى، أن الدكتور مصطفى الدوشى أخصائى الجراحة العامة، قام بمناظرة 35 حالة مرضية كما تم تحويل عدد منهم بمستشفى الأقصر الدولى من بينهم حالات الغدة الدرقية والجار درقية وحالات الفتق السرى والفتق الاربى لإجراء تدخل جراحى، كما قام الدكتور محمد رفعت استشارى الأطفال بمناظرة 65 حالة أطفال، وقد قام باكتشاف عدد من حالات العيوب الخلفية بالأطفال وقام بتحويلهم لمستشفى الاقصر الدولي، وقامت الدكتورة كريمة رضوان استشارى الأورام بمناظرة عدد من المرضى، والتوعية بضرورة إجراء فحص دورى لاكتشاف الأورام مبكرا (أورام الثدي).

كما قامت الدكتورة منى الدرديرى أخصائى الباطنة بمناظرة 80 مريض والتوعية بمرض السكر والنظام الغذائى السليم، كما نظم كل من حسين عادل ومصطفى الأمير مشرفين التمريض بالمستشفى أماكن وعيادات مناظرة الحالات، موضحاً أنه يأتى إجراء مثل هذه القوافل الطبية المجانية والتى تقوم بها مستشفى الاقصر الدولى إسهامًا منها لتقديم خدمة طبية للمواطنين بالمحافظات المجاورة.

فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (1)
فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (1)

 

فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (2)
 
فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (3)
 
فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (4)
 
فحص اهالي مدينة القصير بالمجان (5)

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