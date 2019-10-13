محافظ قنا يشهد ذبح دورة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلى

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا عمليات ذبح دورة جديدة من الدواجن والتى بلغت 25 ألف دجاجة بالمجزر الآلى بواقع 37 طن بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا .

وتابع محافظ قنا عمليات استقبال الدواجن وذبحها داخل المجزر وعمليات فرزها حسب الوزن وتغليفها وتعبئتها موضحا ان القدرة الانتاجية للمجزر تصل إلى 5 آلاف دجاجة يوميا حيث يوفر 60 فرصة عمل لأبناء المحافظة ، مؤكدا على أن منتجات المجزر يتم عرضها للمواطنين بـ 6 منافذ بأسعار مخفضة .

وعلي هامش زيارته للمنطقة تفقد الهجان مشروع مزرعة النخيل والمزرعة السمكية وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائى مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات والحفاظ عليها وصيانتها وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين من خلال توفير منتجات غذائية امنه وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.