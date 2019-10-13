محافظ دمياط ورئيس مياه الشرب يتابعان الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمود أب وزيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع بحرى بالهيئة، حيث تم عقد اجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندسة أميمة المتولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثلى شركة المقاولون العرب وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وتناول الاجتماع سبل نه وجميع المشروعات والوقوف على كافة العقبات التى عرقلت استكمالها وكذلك آليات تغطية القرى الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحى وعمل دراسات مفصلة لتنفيذ تلك الخطة فى أسرع وقت ممكن.

وأكدت المحافظ على سرعة نه وإجراءات تسليم مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى رأس البر تمهيدا لافتتاحه رسمياً فى القريب العاجل وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية بها حيث تخدم المحطة مدينة رأس البر والسنانية وشرق الميناء والتأكيد أيضاً على الانتهاء من محطتى صرف صحى شطا 1 وشطا 2 خلال سبتمبر 2020 وكذلك نه والأعمال الجارية بجميع المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد.

كما أكدت المحافظ أنه تم متابعة الموقف التنفيذى لمشروع خزانات رأس البر الأرضية وذلك لتغطية احتياجات المدينة من مياه الشرب خاصة مع تزايد الضغط خلال فصل الصيف لافتة إلى أنه تم الإتفاق على الانتهاء من المشروع نهاية شهر مارس من العام المقبل.