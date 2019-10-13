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محافظ بنى سويف: اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة سمسطا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:49 م
محافظ بنى سويف: اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة سمسطا المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تسلم اليوم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سمسطا، بعد اعتماده من وزير الإسكان بالقرار رقم 661 لسنة 2019.

 

وحضر تسلم المخطط اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمستشار نادى عبد اللطيف المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس مجدى ربيع مدير المركز الإقليمى لتخطيط شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وبعض فريق عمل المركز الإقليمى الذين شاركوا فى إعداد المخطط.

 

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن المخطط الاستراتيجي للمدينة قد راعى طلبات المواطنين التى تم مناقشتها فى جلسة الاستماع المنعقدة فى يناير 2019، وسبقها الإعلان عن عقد حوار مجتمعى بشأن المخطط بما يتماشى مع القانون والدراسات المعدة فى هذا الشأن، وطبقًا لنصوص القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

 

من جانبها أوضحت نانسى إبراهيم مديرة التخطيط العمرانى بالمحافظة إلى أن أهم ما يميز المخطط الإستراتيجى لمدينة سمسطا أنه تضمن أن يكون الارتفاع مرتين عرض الشارع بما لا يجاوز الحد الأقصى.


بنى سويف

مدينة سمسطا

المخطط الاستراتيجي

محافظ بني سويف

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