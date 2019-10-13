محافظ القليوبية يفتتح مشروعات تنموية بتكلفة 660 مليون جنيه بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية وصلت تكلفتها الى 660 مليون جنيه تقريبا، ضمن احتفالات محافظة القليوبية بأعياد اكتوبر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى تفعيلا لمبادرة حياه كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وبدأ محافظ القليوبية، جولته بافتتاح توسعات مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بباسوس بالقناطر الخيرية، حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء 10 فصول وبلغت تكلفتها 5 مليون جنيه، كما افتتح المحافظ توسعات مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات "إحلال جزئى"، بتكلفة 5 مليون جنيه حيث تم إنشاء 11 فصل جديد بالمدرسة ساهم فى خفض الكثافة الطلابية بالفصول.

وأكد المحافظ خلال جولته، أن الملف التعليمى على رأس أولوياته، ودائمًا يسعى لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن هذه المدارس الجديدة، سواء تطوير أو بناء جديد أو بناء مبان جديدة داخل المدارس، ضمن خطة المحافظة لتطوير العملية التعليمة بالاشتراك مع الأبنية التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى المدارس للقضاء على الكثافة الطلابية حيث تفقد سيادته الفصول، وأعطى الطلاب بعض النصائح للاستمرار على طريق النجاح، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهد والحرص على المذاكرة وتنظيم اوقاتهم ليكونوا من المتفوقين علميا ودراسيا.

وفى قطاع الصرف الصحى حرص محافظ القليوبية، على تفقد محطة صرف صحى كفر سليم بشلقان والتى تبلغ قيمتها الإنشائية 53 مليون جنيه ويتكون المشروع من 2 محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، وقد أصدر المحافظ تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدا لافتتاحه فى اقرب وقت.

أما فى القطاع الصحى فقد قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى الحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشائها بالمحافظة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضى بالإضافة إلى ثلاث طوابق أخرى الدور الأرضى يشمل "استقبال وطوارئ - أشعة- عيادة حروق- مطبخ - مغسلة"، كما يتكون الطابق الأول من "2 غرفة عمليات - 12 سرير رعاية مركزة - غرف أفاقة"، ويشتمل الطابق الثانى على "12 سرير إقامة"، وبالنسبة للطابق الثالث فإنه يحتوى على معمل وغرف ومكاتب إدارية وتجدر الإشارة إلى أن حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحمل تكلفة تنفيذ الانشاءات طبقًا لأحدث التصميمات العالمي، إضافة إلى أنها ستكون أول مستشفى تخصصى بالقليوبية لعلاج الحروق، فقط حيث تم الإنتهاء من إنشاءات المستشفى بنسبة 45% وسيتم الإنتهاء منها خلال 20 شهر.

وعلى صعيد اخر تفقد المحافظ، مستشفى القناطر الخيرية المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظيرو27 عناية مركزة بالاضافة الى 27 حضانة للاطفال المبتسرين وكذلك تحتوى المستشفى على 38 ميكنة للغسيل والكلوى وسوف تبلغ عدد الاسرة 205 سرير .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ القليوبية على الإهتمام بالقطاع الصحى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة فى التخصصات النادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه شدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المسشفيات بالقناطر الخيرية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمهم وإدخالهم الخدمة بأقرب وقت ممكن.

ورافق المحافظ خلال الجولة العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة شندى مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة.