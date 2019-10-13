سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: نقل إدارة "مستودع الغاز" خارج موقع المركبات للحفاظ على السلامة العامة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:04 م
محافظ الدقهلية: نقل إدارة "مستودع الغاز" خارج موقع المركبات للحفاظ على السلامة العامة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إدارة المركبات والصيانة بشارع عبد السلام عارف بجوار حى غرب المنصورة، يرافقه سعد الفرماوى السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبد السميع رئيس الحى والمهندس خالد جلال مدير الإدارة. 

وقال محافظ الدقهلية إننا سنقوم بتطوير المكان كله لتعظيم الاستفادة منه فلدينا مكان من أغلى المناطق بالمنصورة ولابد من استثماره، وأوضح أن المحافظة ستقوم بإنشاء برج لمبنى إدارى يتم تخصيص الدور الأرضى لادارة المركبات والصيانة بارتفاع 6 متر.
 
وكلف محافظ الدقهلية بسرعة نقل إدارة التعاون "مستودع الغاز"خارج موقع الإدارة نهائيا للحفاظ على السلامة العامة للعاملين وللمكان، كما وجه لمدير إدارة المركبات بأن تتم الصيانة ورفع الكفاءة على مراحل وليس دفعة واحدة، وشدد على المنع النهائى لخروج أى أتوبيس حمولة 33 راكب ليحمل عشرة موظفين "دا إهدار للمال العام".
 
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمحافظة لضمان أفضل خدمة وحفاظا على موارد الدولة.
 
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

حي غرب المنصورة

إدارة المركبات والصيانه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية: قبول طلبات نقل تلاميذ الجوازيين لمدارسهم القريبة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:35 م

محافظ الدقهلية: نعتز بجيش مصر العظيم وثقتنا فى قياداته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:58 م

محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير.. ويؤكد كتابة اسمها على 3 جهات من الميدان

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:27 م

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا بطريق رافد جمصة.. ويؤكد: اجتماع كل أسبوع بموقع العمل

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:06 م

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى وفاة الكاتب سعيد اللاوندى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 13-10-2019

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة