محافظ الدقهلية: نقل إدارة "مستودع الغاز" خارج موقع المركبات للحفاظ على السلامة العامة

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إدارة المركبات والصيانة بشارع عبد السلام عارف بجوار حى غرب المنصورة، يرافقه سعد الفرماوى السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبد السميع رئيس الحى والمهندس خالد جلال مدير الإدارة.
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إدارة المركبات والصيانة بشارع عبد السلام عارف بجوار حى غرب المنصورة، يرافقه سعد الفرماوى السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبد السميع رئيس الحى والمهندس خالد جلال مدير الإدارة.
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