محافظ الدقهلية: نقل إدارة "مستودع الغاز" خارج موقع المركبات للحفاظ على السلامة العامة

وقال محافظ الدقهلية إننا سنقوم بتطوير المكان كله لتعظيم الاستفادة منه فلدينا مكان من أغلى المناطق بالمنصورة ولابد من استثماره، وأوضح أن المحافظة ستقوم بإنشاء برج لمبنى إدارى يتم تخصيص الدور الأرضى لادارة المركبات والصيانة بارتفاع 6 متر.

وكلف محافظ الدقهلية بسرعة نقل إدارة التعاون "مستودع الغاز"خارج موقع الإدارة نهائيا للحفاظ على السلامة العامة للعاملين وللمكان، كما وجه لمدير إدارة المركبات بأن تتم الصيانة ورفع الكفاءة على مراحل وليس دفعة واحدة، وشدد على المنع النهائى لخروج أى أتوبيس حمولة 33 راكب ليحمل عشرة موظفين "دا إهدار للمال العام".

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمحافظة لضمان أفضل خدمة وحفاظا على موارد الدولة.