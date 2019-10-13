محافظ البحيرة: تنفيذ أكبر مشروع لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود، من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية والمواد المحجرية التى تزخر بها المحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأضاف آمنة أن مشروع المحاجر ومواد البناء والملاحات التابع لمحافظة البحيرة من أهم المشروعات المتميزة التى تحقق أعلى الإيرادات للصرف المشروعات الخدمية بالمدن والمراكز المختلفة، مشددا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لكافة المحاجر التابعة للمحافظة، وعددها 41 محجرا بمناطق البستان ووادى النطرون ومركز بدر بالظهير الصحراوى.

كما شدد محافظ البحيرة على إحكام الرقابة على المحاجر الغير مرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات الطبيعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة، انه جارى العمل لتنفيذ أكبر مشروع ﻹستخراج المعادن من الرمال السوداء بمنطقة رشيد، وأنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وجارى تنفيذ باقى المراحل، وذلك لاستخراج المعادن من الرمال السوداء ومنها معادن الإلمنيت و الروتيل و الجارنيت والماجنتيت، والتى تدخل فى عدد من الصناعات التكنولوجية المميزة.

فيما أكد المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع المحاجر، على وجود خطة متكاملة لتطوير مشروع المحاجر، والذى تحصل منه ارباح تفوق 150 مليون جنيه سنويا لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، مضيفا أن خطة التطوير تتضمن زيادة المحاجر، وذلك لزيادة الطلب عليها فى مجال الإنشاءات المعمارية، وكذلك اكتشف أراضى جديدة بها مواد محجرية، والعمل على الدراسات الجولوجية لها.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أنه جارى تنفيذ مشروع الرمال المتدرجة، وذلك لرفع القيمة المضافة، لاستخدام الرمال فى مجال محطات المياه والفلاتر، وغيرها من الصناعات وعدم اقتصارها على استخدامها فى مجال الإنشاءات فقط، لافتا إلى أنه جارى دراسة إنشاء مصنع للطفلة المحجرية لتحويلها إلى مادة بنتونايت، وذلك لزيادة جودتها واستخدامها فى مجال حفر أبار البترول.

من جانبه، أكد المهندس صبرى أبو رفاعى المدير التنفيذى لمشروع المحاجر التابع لمحافظة البحيرة على ضخ استثمارات جديدة فى المشروع، وذلك من أجل رفع قيمته، بما يتناسب مع الثروات الرملية الهائلة التى يتميز بها الظهير الصحراوى بالمحافظة .

وأضاف أن عدد المحاجر الرسمية المسجلة بالبحيرة لا تزيد عن 41 محجر منها 26 محجر للرمال الناعمة و14 محجر للرمال الخشنة التى بها نسبة من الزلط، بالإضافة محجر للطفلة الصناعية التى تستخدم فى أعمال الخرسانات المسلحة.

وأشار المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، إلى أن عدد العاملين فى المشروع 370 عامل منهم 220 محصل يعملون فى ورديات صباحية ومسائية على مدار اليوم، لاستيفاء حقوق الدولة المالية من الثروات المعدنية.

وعن شروط تراخيص المحاجر، أكد المهندس صبرى أبو رفاعى المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، أن الشروط والضوابط للحصول ترخيص المحاجر الحصول على موافقة هيئة حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.