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ماكرون يهاجم أطماع أردوغان:العدوان التركى على سوريا يهدد بنشوب أزمة إنسانية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:45 م
ماكرون يهاجم أطماع أردوغان:العدوان التركى على سوريا يهدد بنشوب أزمة إنسانية إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)

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هاجم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى سوريا وطالبه فى اتصال هاتفى بوقف عدوانه على سوريا وكذلك أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اتصال هاتفى بضرورة وقف العدوان التركى على سوريا، على الفور إذ أنه يهدد بنشوب "أزمة إنسانية".

وقال ماكرون الذى كان يتحدث بجوار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لدينا رغبة مشتركة فى أن ينتهى هذا الهجوم".

وأضاف "هذا الهجوم يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها وقد يساعد فى عودة ظهور تنظيم داعش فى المنطقة".

 

 


ماكرون

العدوان التركى

سوريا

نشوب أزمة إنسانية

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