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مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية: نتمنى توزيعًا عادلاً للمياه بإفريقيا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:16 م
مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية: نتمنى توزيعًا عادلاً للمياه بإفريقيا الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشمال الإفريقي
كتبت سارة علام

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اختتم أمس مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية (الأنجليكانية) بجنوب الكرة الأرضية فاعليته اليوم الأحد، وأصدر المؤتمر بيانًا جاء فيه: "نحن ندرك أن ندرة المياه هى التحدى الذى يواجه دول متعددة من العالم، لذلك نحن نناشد المجتمع الدولى أن يضمن التوزيع العادل للمياه بين الدول، ونحن نأمل ونصلى أن تحل مشكلة سد النهضة الذى يقام في أثيوبيا بطريقة سلمية ومرضية  لكل الدول التى سوف تتأثر بهذا السد بما فيهم مصر."

كما قدم بيان المؤتمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى أناب عن عنه الدكتور خالد العنانى، وزير  الآثار، لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما قدم البيان الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، والبطريرك ثيؤدورس الثانى، والبطريرك إبراهيم إسحق، والمطران ﭼورﭺ شيحان مطران الكنيسة المارونية فى مصر الذين أرسلوا مُمَثلين لحضور الجلسة الإفتتاحية.

 ولقد أقر المشاركون الهيكل الإدارى الجديد لشركة الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بجنوب الكرة الأرضية وهذا الهيكل من شأنه تدعيم التعاون بين الكنائس الأعضاء وحدتهم.

هذا ولقد شارك في المؤتمر 18 رئيسًا للأساقفة ممثلين 18 إقليمًا من أقاليم الكنائس الأسقفية في العالم من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

واختتم المشاركين المؤتمر بقداس فى كاتدرائية جميع القديسين سادته روح الفرح والاحتفال بنجاح المؤتمر.

 


كنائس جنوب الكرة الأرضية

الاسقفية

منير حنا

الانجيليكانية

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