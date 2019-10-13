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لو بتجوع بالليل وعايز تخس.. 10 وجبات خفيفة تشعرك بالشبع وتخفض وزنك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:39 م
لو بتجوع بالليل وعايز تخس.. 10 وجبات خفيفة تشعرك بالشبع وتخفض وزنك اطعمة خفيفة يمكن تناولها ليلا
كتبت أمل علام

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كل شخص قد يتسلل إلى الثلاجة للحد من آلام الجوع قبل النوم مباشرة، وفي أكثر الأحيان، تجد نفسك تبحث عن شيء سريع لمنع امتلاء البطن، مثل الشوكولاتة أو البسكويت، ولكنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية.

اطعمة خفيفة يمكن تناولها ليلا
اطعمة خفيفة يمكن تناولها ليلا

ولكن إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن ما تختاره كوجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الوزن.

وحثت هيلين بوند، أخصائية التغذية والنحافة لصحيفة ذا صن أونلاين على ضرورة إدراك ما يتم تناوله، خاصة قبل النوم، ومع ذلك، تقول إن تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يكون وسيلة رائعة للحصول على بعض العناصر الغذائية الإضافية في نظامك الغذائي.

اطعمة خفيفة صحية لخفض الوزن
اطعمة خفيفة صحية لخفض الوزن

وقالت: "الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، ويمكن أن تكون فرصة عظيمة للحصول على بعض العناصر الغذائية الإضافية إلى نظامنا الغذائي، لكن من المهم اختيار الوجبات الخفيفة لدينا بحكمة حتى الوجبات الخفيفة ذات المظهر الصحي، مثل البسكويت قليل الدهون، واللبن الزبادي، والحبوب، قد تبدو خيارات مفضلة، ولكن لا يمكن مساواتها ببعضها.

وأضافت أن بعضها غني بالدهون المشبعة التي ترفع الكولسترول، والسكريات المضافة، وهو النوع الذي يجب أن نخفضه من أجل أسناننا.

تعرف على أفضل الوجبات الصحية الخفيفة التى يمكن تناولها في وقت متأخر من الليل

:

أولا: أصابع الخضار مع تناول الزبادى قليل الدسم والخيار والثوم وعصير الليمون.

ثانيا: طبق سلطة فواكه طازجة..

ثالثا: وعاء من الزبادي قليل الدسم مع التوت الطازج.

رابعا: الشوفان مغطاة بالجبنة المنزلية "الجبن القريش" والطماطم.

خامسا: شريحة من الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوادنى، وعدم إضافة سكر أو ملح.

سادسا: حفنة صغيرة من المكسرات أو البذور غير المملحة.

 سابعًا: حفنة من الفشار مع قليل من القرفة.

ثامنا: عدد قليل من شرائح العيش الفرنسي كامل الحبوب والمغطى بصلصة محلية الصنع مصنوعة من  مكعبات الطماطم، والبصل الأحمر، والثوم، والكزبرة

تاسعا: الكرفس  مع بضع ملاعق كبيرة من الحمص.

عاشرا: طبق سلطة مغطى ببيضة مسلوقة.

وقالت الصحيفة، إنه إذا كنت تحاول إثارة دهون الجسم، فإن تناول الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة والآيس كريم قبل النوم أمر غير مقبول، على وجه الخصوص، تحتوي الأطعمة مثل الشوكولاتة على مادة الكافيين التي قد تجعل النوم أكثر صعوبة.

أطعمة يجب أن تتجنبها..

تشمل الأمثلة على الأطعمة التي يجب أن تتجنبها، مثل الوجبات السريعة، والبطاطس المقلية، والوجبات الخفيفة اللذيذة، والحلويات السكرية، والشيكولاتة والكعك، والبسكويت، والمعجنات، والآيس كريم والمشروبات الغازية السكرية.


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