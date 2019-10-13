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لماذا يسبب العسل التسمم للأطفال الرضع؟

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:00 ص
لماذا يسبب العسل التسمم للأطفال الرضع؟ رضيع - صورة أرشيفية
كتبت ـ إيناس البنا

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جزء مهم من حماية الطفل هو معرفة ما هو غير آمن له، وأحد العناصر الغذائية التى تحتاج إلى توخى الحذر  عند تناولها هو العسل، فعلى الرغم من أنه ملىء بمضادات الأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية للبالغين إلا أنه لا يعتبر مناسبا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وفقا لتقرير نشره موقع " veryweelfamuky"، والسبب الرئيسى وراء عدم إعطاء العسل للرضع هو وجود بكتيريا تسمى Clostridium botulinum فيه.

ما هى بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم؟

معظم البكتيريا لا يمكن أن تنمو أو تتكاثر في العسل بسبب خصائصها المضادة لبكتيريا، ولكن بكتيريا المطثيات هي كائن حي دقيق مكون من الأبواغ (مقاوم للغاية للتأثيرات الفيزيائية والكيميائية)، والتي يمكن أن تعيش في درجات حرارة منخفضة. 
 
المطثية تزدهر فى الغبار والتربة وقد تلوث العسل، وبمجرد أن يأكل الطفل هذا العسل الملوث فإن الكلوستريديوم لديه القدرة على التمدد داخل الجسم، ولكن فى البالغين لديهم نظام مناعى متطور يمكنه أن يقاوم أخطار البكتيريا، لكن الجهاز المناعى للرضع ليس قوياً بما يكفي لمحاربة هذا.

كيف يؤثر كلوستريديوم البوتولينوم على الرضع؟

إذا دخلت البكتيريا فى نظام الرضيع يمكن أن يسبب التسمم، والتسمم الغذائى للرضع هو حالة من أمراض الجهاز الهضمى، حيث تنمو بكتيريا المطثيات فى الأمعاء وتنتج سمومًا خطيرة فى وقت واحد. 
 
أعراض التسمم للرضع تشمل الخمول، والبكاء الضعيف، والإمساك وانخفاض فى العضلات ونقص الامتصاص، وفقا للإحصائيات العالمية حتى عام 2019 تم الإبلاغ عن 3،350 حالة على الأقل من التسمم الرضع فى جميع أنحاء العالم، معظم هذه الحالات كانت فى الولايات المتحدة والأرجنتين.

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