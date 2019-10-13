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"لسانك حصانك".. كل ما تريد معرفته عن جريمتى "السب والقذف"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:15 ص
"لسانك حصانك".. كل ما تريد معرفته عن جريمتى "السب والقذف" محكمه_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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السب والقذف جريمتين مختلفتين لكل واحدة منهما، عقوبة نص عليها قانون العقوبات، وفى أغلب الأوقات تقترن الجريمتين ببعضهما البعض.

ويوضح "اليوم السابع" تعريف جريمتي "السب" و"القذف" وفقًا للقانون.

جريمة السب
 

- جريمة السب لا تشتمل على إسناد المتهم للمجني عليه واقعة محددة.

 

- جريمة السب سباب عام غير محدد واقعة، كالسباب وخدش الشرف أو الاعتبار.

- يعاقب عليها بنص قانون العقوبات فى مادته 171.


 

جريمة القذف
 

- جريمة القذف تختلف عن جريمة السب حيث أنها يُسند فيها المتهم للمجني عليه واقعة محددة.

 

- تنتقص الواقعة المسندة المجنى عليه من اعتباره وتوجب احتقاره عند أهل وطنه.

 

 


السب والقذف

قانون العقوبات

عقوبة السب

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