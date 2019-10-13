"لسانك حصانك".. كل ما تريد معرفته عن جريمتى "السب والقذف"

كتب أحمد الجعفرى

السب والقذف جريمتين مختلفتين لكل واحدة منهما، عقوبة نص عليها قانون العقوبات، وفى أغلب الأوقات تقترن الجريمتين ببعضهما البعض.

ويوضح "اليوم السابع" تعريف جريمتي "السب" و"القذف" وفقًا للقانون.

جريمة السب



- جريمة السب لا تشتمل على إسناد المتهم للمجني عليه واقعة محددة.

- جريمة السب سباب عام غير محدد واقعة، كالسباب وخدش الشرف أو الاعتبار.

- يعاقب عليها بنص قانون العقوبات فى مادته 171.





جريمة القذف



- جريمة القذف تختلف عن جريمة السب حيث أنها يُسند فيها المتهم للمجني عليه واقعة محددة.

- تنتقص الواقعة المسندة المجنى عليه من اعتباره وتوجب احتقاره عند أهل وطنه.