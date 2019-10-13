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لجنة التنمية الصناعية تعاين منطقة المنشية لدراسة إنشاء منطقة تجمع المخلفات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:39 م
لجنة التنمية الصناعية تعاين منطقة المنشية لدراسة إنشاء منطقة تجمع المخلفات محمد نجم معاون رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب: مدحت عادل

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أجرى وفدا من اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة، زيارة إلى منطقة المنشية بمحافظة القاهرة، وذلك من أجل إعداد دراسة ميدانية الخاصة بمقترح إنشاء نقطة تجميع رئيسية في محافظة القاهرة للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.

وضمت اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس محمد نجم، معاون رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندسة شيماء طارق ممثلة عن إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الصاوي بالإدارة الكيميائية بمركز تحديث الصناعة.

وقال المهندس جرجس بطرس، رئيس لجنة القطاع غير الرسمي، بجمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، إن الزيارة التي أجرتها اللجنة الوزارية، الغرض منها التأكد من الدراسات المقدمة من جانب الجمعية لإنشاء منطقة مركزية لتجميع وتوزيع القمامة الصلبة بين محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المقترح الغرض منه تسهيل وصول المواد الصلبة الصالحة لإعادة التدوير إلى المصانع على اختلاف قطاعاتها.

وأعتبر جرجس بطرس، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الزيارة الميدانية خطوة إيجابية، لاستكمال خطط وزارة البيئة لتفعيل برنامج المخلفات الصلبة، والذي من الممكن أن يحقق نقلة نوعية لدمج القطاع غير الرسمي العامل في تجميع المخلفات الصلبة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتعظيم العائد الاقتصادي من إدارة المخلفات الصلبة ي مصر.

ويبلغ متوسط حجم الطلب من المصانع على مستلزمات الإنتاج، والتي من الممكن أن يوفرها القطاع غير الرسمي بنحو 22 ألفا و528 طنا يوميا من خامات إعادة التدوير، موزعة بين 4 قطاعات صناعية فقط، تشمل 1858 مصنعا مسجلا في الصناعات الهندسية، وفقا لدليل الصناعات المصرية المعد بالتعاون مع اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى 876 مصنعا مسجلا في الصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى 731 مصنعا بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الورقية ومستلزمات المكاتب والمطابع ويضم 660 مصنعا.


التنمية الصناعية

منطقة المنشية

مناطق تجميع

المخلفات الصلبة

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