لأهالى جنوب سيناء.. تعرف على أماكن التسجيل للحصول على خدمات التأمين الشامل

كتب وليد عبد السلام

حصل اليوم السابع على قائمة تضم الوحدات والمراكز الطبية التى تستقبل المواطنين فى محافظة جنوب سيناء للبدء فى إجراءات تسجيلهم بمنظومة التأمين الجديدة للحصول على الخدمة بأعلى معايير للجودة.

وتستقبل الوحدات الصحية والمراكز الطبية المنتفعين من 8 صباحا وحتى 8 مساء للتسجيل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل على أن يتم فتح الملف الطبى والعائلى للمنتفع ويقوم بإجراء المسح الطبى الشامل مجانا.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة انطلقت أول يوليو الماضى بمحافظة بورسعيد لتشمل 26 وحدة صحية ومركز بالإضافة إلى 7 مستشفيات لإحالة، كما تم البدء فى تسجيل المواطنين فى 117 وحدة ومركز بـ5 محافظات هى السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.