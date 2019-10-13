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قوات سوريا الديمقراطية: لا نملك العدد الكافى لحراسة مخيم يضم عائلات متشددين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:53 ص
قوات سوريا الديمقراطية: لا نملك العدد الكافى لحراسة مخيم يضم عائلات متشددين قوات سوريا الديمقراطية
رويترز

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قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن التى يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفى من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذى يضم عائلات لمقاتلى داعش وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركى للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التى ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية اليوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.

وتابع قائلا لرويترز "الحراسة ضعيفة جدا الآن".

 

 


سوريا

قوات سوريا الديمقراطية

السعودية

مخيم عين عيسى

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