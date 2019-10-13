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قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى منذ أمس السبت

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:52 م
قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى منذ أمس السبت قوات سوريا الديمقراطية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التى يقودها الأكراد مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى فى شمال سوريا منذ أمس السبت.
 
ويرفع ذلك العدد الرسمى للقتلى، من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا.
 

سوريا

العدوان التركى

قوات سوريا الديمقراطية

الاكراد

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