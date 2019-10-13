قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى منذ أمس السبت

(رويترز)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التى يقودها الأكراد مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى فى شمال سوريا منذ أمس السبت.

ويرفع ذلك العدد الرسمى للقتلى، من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا.