الرئيسية أخبار عربية قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى منذ أمس السبت الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:52 م قوات سوريا الديمقراطية - صورة أرشيفية (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التى يقودها الأكراد مقتل 31 من أفرادها فى الهجوم التركى فى شمال سوريا منذ أمس السبت. ويرفع ذلك العدد الرسمى للقتلى، من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا. سوريا العدوان التركى قوات سوريا الديمقراطية الاكراد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قوات سوريا الديمقراطية: لا نملك العدد الكافى لحراسة مخيم يضم عائلات متشددين الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:53 ص قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابى عراقى فى سجون مؤقتة الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:02 ص العربية: 90% من مدينة رأس العين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:34 ص قوات سوريا الديمقراطية تهدد باللجوء لروسيا إذا لم توقف أمريكا الهجوم التركى ضدها الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:31 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟ فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه الرئيس السيسى: الجيش يخوض حربا ضد الإرهاب ومعركة للبناء فى كل ربوع مصر فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة 10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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