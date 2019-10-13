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فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض متلازمة داون
كتبت ـ نهير عبد النبى

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متلازمة داون أو متلازمة الحب كما يقولون عليها، هى واحدة من الاضطرابات الوراثية التى يعانى منها الأطفال، مما تسبب خللا فى عدد الكروموسومات، ويؤثر ذلك على نمو الطفل وقدرة استيعابه.

ويعتبر شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمتلازمة دوان، لذلك نقدم بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها عن المرض.

ـ تسبب تأخرا فى النمو والحركة، ومع التأهيل والتدريب تتحسن حالة الطفل.

ـ وزن طفل متلازمة داون يكون أقل من الطبيعى، بسبب الخلل الذى يعانى منه.

ـ يعانى الطفل من ضعف شديد فى الاستيعاب والتركيز.

ـ مصاب المتلازمة وجهه مسطح وعيونه صغيرة مع قصر القامة واليدين.

ـ يجب دعم أطفال متلازمة داون وتشجيعهم وتنمية قدراتهم.

ـ تعزيز الثقة بالنفس عند أطفال متلازمة داون.

ـ يتميز أطفال داون بمواهبهم المختلفة ولكن يحتاجون للدعم المستمر.


متلازمة داون

مرضى متلازمة داون

الاطفال

الصحة

اخبار الصحة

اليوم السابع بلس

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