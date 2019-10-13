ضبط نصف طن أغذية فاسدة قبل بيعها للجمهور وحلوى غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 541 كيلو جبن وأرز ومصنعات لحوم وأرز غير صالحين للاستهلاك الآدمى، داخل فرش لبيع المواد الغذائية امام مجلس مدينة زفتى، بقصد بيعهم للجمهور.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 541 كيلو جبن غير صالحه للاستهلاك الآدمى وأرز منتهى الصلاحية، ومصنعات لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى وأرز تموينى بقصد بيعه بالسوق السوداء، داخل فرش مواد غذائية تموينى امام مجلس مدينة زفتى ملك "أحمد.ف.ا" 29 سنة مقيم قرية منشية الجنيدى مركز طنطا، تحرر المحضر 11014جنح قسم زفتى.

كما تم ضبط 150كيلو دقيق بلدى مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، داخل مخبز بلدى بشارع الصهرجتى السلخانة القديمة بطنطا، ملك "شعبان.ا.س" 40سنة، فى المحضر 27368جنح قسم ثان طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1100قطعة حلوى غير صالحه للاستهلاك الآدمى داخل مصنع حلوى الأطفال بدون ترخيص خلف منطقة التجنيد أول طنطا ملك"مصطفى.م.ا" 32سنة تحرر المحضر 31954جنح قسم أول طنطا.