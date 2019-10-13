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ضبط مستريح استولى على 16 مليونا من 23 شخصا لتوظيفها بتجارة الدواجن بسوهاج

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:55 ص
ضبط مستريح استولى على 16 مليونا من 23 شخصا لتوظيفها بتجارة الدواجن بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة، من إلقاء القبض على صاحب شركة لتجارة الأعلاف والدواجن يقيم دائرة مركز العسيرات لاستيلائه على 16 مليون جنيه من 23 شخصا بغرض توظيفها مقابل فائدة شهرية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلى، بورود بلاغ للعميد صلاح ابوسحلي، رئيس الفرع من 23 شخصا يتهمون فيه "عياد. أ. ر" 36 سنة ،و يقيم دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، صاحب شركة لتجارة الأعلاف والدواجن، بحصوله منهم على 16 مليون جنيه لاستثمارها مقابل حصولهم علي فائدة شهرية 5 % إلا أنه لم يفى بوعوده لهم وأستولى على أصل المبلغ والأرباح.

تم عرض البلاغ على اللواء حازم عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكلف باستئذان النيابة العامة والقبض علي المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تعهد برد المبالغ حرر محضر بالواقعة برقم 1550 إدارى مركز العسيرات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

الاموال العامة

مستريح جديد

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