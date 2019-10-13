ضبط مخدرات وأسلحة خلال حملة أمنية لمديرية أمن أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، من ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والمخالفات المرورية والقضايا التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر 12 كيلو جرام.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 735 حكماً متنوعاً، وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 35 قضية تموينية مختلفة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون، و569 مخالفة مرورية متنوعة.