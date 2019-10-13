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صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تكريم أبطال حرب 6 أكتوبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:28 ص
صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تكريم أبطال حرب 6 أكتوبر جانب من التكريم
بورسعيد - السيد فلاح

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاحتفالية التى نظمتها إحدى الجمعيات بنادى العاملين بالمحافظة، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة وعدد من الأبطال، الذين شاركوا بملحمة نصر أكتوبر، وأسر الشهداء والمصابين.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن،

فى كلمته أكد محافظ بورسعيد أن نصر أكتوبر المجيد، يعد ملحمة عظيمة عبرت بمصرنا الغالية إلى المستقبل، ذلك النصر الذى أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها.

وأضاف محافظ  بورسعيد بانه فخور بتواجده وسط أبطال أكتوبر الذين رفعوا اسم مصر عاليًا بعد أن دافعوا ببسالة وصمود فى ميدان البطولة فى معركة شهد بها العالم أجمع على عظمة وقوة جنود مصر البواسل.

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (4)

حفل التكريم

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (5)
تكريم أبطال 6 أكتوبر 

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (6)
 
تكريم
 
تكريم أبطال 6 أكتوبر (7)
 
أطفال يرقصون بالحفل 

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (8)
تكريم أحد الأبطال 

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (1)
 
جانب من الحفل
 
تكريم أبطال 6 أكتوبر (2)
تكريم أبطال 6 أكتوبر 

 

تكريم أبطال 6 أكتوبر (3)
 
حفل التكريم
 

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

حرب اكتوبر

احتفالات ذكرى حرب اكتوبر

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