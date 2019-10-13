صور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية تكريم أبطال حرب 6 أكتوبر

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاحتفالية التى نظمتها إحدى الجمعيات بنادى العاملين بالمحافظة، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة وعدد من الأبطال، الذين شاركوا بملحمة نصر أكتوبر، وأسر الشهداء والمصابين.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن،

فى كلمته أكد محافظ بورسعيد أن نصر أكتوبر المجيد، يعد ملحمة عظيمة عبرت بمصرنا الغالية إلى المستقبل، ذلك النصر الذى أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها.

وأضاف محافظ بورسعيد بانه فخور بتواجده وسط أبطال أكتوبر الذين رفعوا اسم مصر عاليًا بعد أن دافعوا ببسالة وصمود فى ميدان البطولة فى معركة شهد بها العالم أجمع على عظمة وقوة جنود مصر البواسل.

حفل التكريم



تكريم أبطال 6 أكتوبر

تكريم





أطفال يرقصون بالحفل



تكريم أحد الأبطال

جانب من الحفل



تكريم أبطال 6 أكتوبر

حفل التكريم