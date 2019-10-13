صور.. محافظ الغربية يضع حجر أساس توسعة مدرسة حانوت ويفتتح "شاهين للغات"

قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية صباح اليوم الأحد ، بوضع حجر أساس مدرسة توسعة مدرسة حانون الابتدائية ، بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية .

وقال محافظ الغربية أن المدرسة ضمن 30 مدرسة سيتم افتتاحهم خلال العام الجديد ، موضحا أن المدرسة تقع على مساحة 2140 متر بتكلفة 3 مليون 681 الف ، 9 فصول بطاقة اسيعابية 360 طالب ، حضر اللقاء ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة ، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب.

كمت قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بإفتتاح مدرسة الدكتور السعيد محمد شاهين الرسمية للغات، بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي، والتي دخلت الخدمة مع بداية العام الدراسي الحالي. المدرسة علي مساحة 2100 مترًا مربعًا، مبني مكون من دور ارضي وأربعة ادوار، بقيمة تعاقدية بلغت 7 مليون و 998 الف جنيه، بعد ان قام فاعل خير بالتبرع بالأرض، وإستقبل الأهالي محافظ الغربية، بالطبل والمزمار، واصطف تلاميذ المدرسة ترحيبًا بالمحافظ، مرددين الأغاني الوطنية.