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صور.. محافظ الغربية يضع حجر أساس توسعة مدرسة حانوت ويفتتح "شاهين للغات"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:39 ص
صور.. محافظ الغربية يضع حجر أساس توسعة مدرسة حانوت ويفتتح "شاهين للغات" جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

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قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية صباح اليوم الأحد ، بوضع حجر أساس مدرسة توسعة مدرسة حانون الابتدائية ، بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية .
 
وقال محافظ الغربية أن المدرسة ضمن 30 مدرسة سيتم افتتاحهم خلال العام الجديد ، موضحا أن المدرسة تقع على مساحة 2140 متر بتكلفة 3 مليون 681 الف ، 9 فصول بطاقة اسيعابية 360 طالب ، حضر اللقاء ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة ، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب. 
 
كمت قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بإفتتاح مدرسة الدكتور السعيد محمد شاهين الرسمية للغات، بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي، والتي دخلت الخدمة مع بداية العام الدراسي الحالي.
 
المدرسة علي مساحة 2100 مترًا مربعًا، مبني مكون من دور ارضي وأربعة ادوار، بقيمة تعاقدية بلغت 7 مليون و 998 الف جنيه، بعد ان قام فاعل خير بالتبرع بالأرض، وإستقبل  الأهالي محافظ الغربية، بالطبل والمزمار، واصطف تلاميذ المدرسة ترحيبًا بالمحافظ، مرددين الأغاني الوطنية.
 
 
 
المحافظ يضع حجر الأساس .
المحافظ يضع حجر الأساس .

المحافظ يضع حجر الاساس
المحافظ يضع حجر الاساس

جانب من الجولة ..
جانب من الجولة ..

جانب من الجولة
جانب من الجولة

محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة حانوت بزفتي
محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة حانوت بزفتي

محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة حانوت
محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة حانوت

IMG-20191013-WA0032
IMG-20191013-WA0032
 
 
 

 


محافظ الغربية

دهتورة

تعليم الغربية زفتي

حجر الأساس

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