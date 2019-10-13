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صور ..محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة الطرق الفرعية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:56 م
صور ..محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة الطرق الفرعية رصف
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد .

كما شدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الرصف للانتهاء من أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن والقرى طبقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية المحددة.

وكذلك رفع كفاءة الطرق بين القرى وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها ضمن خطط الرصف تيسيرا على المواطنين .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل بمتابعه أعمال الرصف الجارية بمركزي الدلنجات وآيتاي البارود  والتى تمثلت فى متابعة أعمال نقل أعمدة الكهرباء الموجودة بطريق جنبواي - الروقة بمركز ومدينة إيتاى البارود الي جانبي الطريق في الأماكن المخصصة لها تمهيداً لبداية أعمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين.

وكذلك متابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق جسر مصرف الخيري مركز الدلنجات بطول 2.35 كيلو ضمن خطة الصيانة بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه .

كما تم متابعة الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الناقة بداية من طريق جسر ترعة الفيرانية حتي طريق جسر مصرف الخيري مركز الدلنجات بتكلفة مليون و400 ألف جنيه ضمن خطة صيانة الطرق والجسور بالمديرية  تيسيرا على المواطنين والحركة المرورية.

 

رصف طرق (1)

رصف طرق (1)

 

رصف طرق (2)
رصف طرق (2)

 

رصف طرق (3)
رصف طرق (3)

 

رصف طرق (4)
رصف طرق (4)

 


البحيرة

مديرية الطرق

رصف الطرق

محافظ البحيرة

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