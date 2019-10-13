صور.. الكشف الطبى على 993 مواطناً فى قافلة طيبة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية البياض التابعة لمركز دسوق ، قافلة طبية ضمن منظومة الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

تحت رعاية وزيرة الصحة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

قال اللواء خالد مرسى ، رئيس مركز ومدينة دسوق، تمكنت القافلة العلاجية إجراء الكشف الطبى على 993 مواطناً ومواطنة ب 12 عيادة من مختلف التخصصات والتى تضمنت " باطنة، جراحة، أطفال، أنف، وأذن، رمد، مسالك، نساء، جلدية، تنظيم أسرة " والتحاليل والكشف والعلاج .

وعلى جانب أخر أكدت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،أنها تابعت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالقرى ورفع المتولد اليومى من القمامة،وأعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بالقرى،وأعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق بقرية تيدا، وتابعت أعمال النظافة بقرية المشارقة والطريق العام ورفع كفاءة الطريق ونظافته،وقرية منشأة عباس وقرية أبوصالح وقرية منشأة عقل ،والطريق العام من منشأة عباس حتى قرية هنداوي.



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